Plantel e staff técnico do Gil Vicente com testes negativos à Covid-19

O Gil Vicente realizou, durante a manhã desta sexta-feira, nova bateria de testes à Covid-19, tendo o plantel e o staff técnico dos galos tido resultados negativos. O mesmo já se tinha verificado na passada terça-feira.





Os elementos testados foram aqueles que, até este momento, ainda não tiveram resultados positivos. Nesse sentido, jogadores e staff técnico infetados continuam a cumprir o período de isolamento obrigatório.Apesar de o comunicado da Administração Regional de Saúde do Norte referir que, no Gil Vicente, há 19 casos confirmados de Covid-19, apenas 15 são elementos que trabalham diretamente com a equipa (dez jogadores e cinco elmentos do staff). Os restantes são pessoas que trabalham em áreas como a manutenção do Estádio Cidade de Barcelos.