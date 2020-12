O Gil Vicente venceu esta manhã o Varzim em mais um jogo-treino. A equipa de Ricardo Soares já tinha ganho ontem na Trofa, por 4-2, e este sábado derrotou os poveiros por 2-1, com golos de Lourency e Alaa Abbas, o mais recente reforço da equipa. Pelo Varzim marcou Yusuf Tunc.





O golo do internacional iraquiano motivou desde logo uma grande interação na página do Facebook dos gilistas, que partilharam várias fotos do momento.