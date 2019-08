Reforços Denis e Mladenovic estreiam-se nos convocados do Gil Vicente

O treinador Vítor Oliveira convocou esta sexta-feira os reforços Denis e Bogdan Mladenovic para o regresso do Gil Vicente à 1.ª Liga, frente ao FC Porto no sábado, em Barcelos.Com todo o plantel à sua disposição, o técnico dos minhotos chamou 18 jogadores, incluindo o guarda-redes brasileiro Denis e o médio sérvio Bogdan Mladenovic, as últimas caras novas oficializadas pelo Gil Vicente, que trocam com Bruno e Villa em relação ao primeiro encontro oficial da temporada 2019/20, que resultou numa vitória por 3-2 sobre o Desportivo das Aves e no apuramento do emblema de Barcelos para a fase de grupos da Taça da Liga.Num lote com 16 reforços, destaque ainda para as inclusões do centrocampista luso-francês Claude Gonçalves e do dianteiro argelino Zakaria Naidji, que rendem o nigeriano Ahmed Isaiah e o 'canarinho' Samuel Dias, respetivamente.O Gil Vicente, que disputou o Campeonato de Portugal na temporada passada, alcançou na secretaria a subida à elite do futebol nacional em 2019/20, como consequência do 'caso Mateus'.Em agosto de 2006, os barcelenses foram despromovidos pela via administrativa à Liga de Honra, atual 2.ª Liga, por queixa do Belenenses relacionada com alegada irregularidade na utilização do internacional angolano Mateus, avançado que atualmente representa o Boavista.O clube minhoto recorreu para os tribunais e, em julho de 2016, foi-lhe dada razão, tendo a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciado a reintegração na 1.ª Liga em 12 de dezembro de 2017, na sequência de uma decisão do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, que só este ano se consumou.O Gil Vicente assinala o regresso à 1.ª Liga, após uma ausência de quatro anos, no sábado, a partir das 19:00, no Estádio Cidade de Barcelos, com a receção ao vice-campeão FC Porto.: Wellington e Denis.: Alex Pinto, Rodrigo, Arthur, Kellyton, Vente e Rúben Fernandes.: Soares, João Afonso, Gonçalves, Bogdan, Leonardo e Kraev.: Lourency, Naidji, Erick e Sandro Lima.