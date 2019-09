Regresso anima adeptos

A subida do Gil Vicente do Campeonato de Portugal diretamente para a 1ª Liga podia esfriar o acompanhamento feito pelos adeptos à equipa neste regresso à elite do futebol português. No entanto, o que se tem verificado é exatamente o oposto. Para além do número de sócios ter aumentado consideravelmente nos últimos meses, o conjunto de Barcelos apresenta a 8ª melhor média de espectadores dentro dos clubes da Liga NOS. Sendo certo que os minhotos são a única equipa que já realizou três jogos em casa e que dois deles foram frente a equipas que lutam pelos lugares cimeiros da tabela (FC Porto e Sp. Braga), a verdade é que os adeptos barcelenses têm dito ‘presente’ em quase todos os momentos. Prova disso é o facto de, no jogo com o V. Setúbal, disputado às 21h30, terem ido ao estádio 3.200 pessoas.