Renan Oliveira está a chegar para o ataque do Gil Vicente

O Gil Vicente continua a limar arestas em termos de plantel, estando Renan Oliveira muito perto de ser reforço dos galos. O jogador brasileiro deve chegar a Barcelos por empréstimo do FC Lviv, clube ucraniano pelo qual apontou oito golos em 29 partidas na temporada passada. Para além do Lviv, Renan Oliveira já representou, a nível europeu, o Mosta, de Malta, e o Zlaté Moravce, da Eslováquia. No seu país natal, o avançado alinhou no São Bernardo, onde se cruzou com Samuel Lino, no Juventus de São Paulo e no Nacional.

Renan Oliveira, que já publicou fotos em Barcelos na sua conta de Instagram, vai ter a concorrência de Hugo Vieira e Miullen na luta por um lugar na frente de ataque do conjunto agora comandado por Rui Almeida.