Renan Oliveira oficializado como reforço do Gil Vicente

O Gil Vicente oficializou, este domingo, a contratação de Renan Oliveira, confirmando assim a notícia avançada por Record na semana passada. O avançado, de 23 anos, chega a Barcelos por empréstimo do Lviv, da Ucrânia.





Nas primeiras declarações enquanto jogador dos minhotos, o brasileiro não escondeu o entusiasmo. "Tenho a certeza que fiz a escolha ideal em aceitar convite do Gil Vicente. Vim para superar a minha marca da temporada passada e ajudar a consolidar o clube na 1ª Liga", disse ao meios oficiais dos galos.Para além do Lviv, Renan Oliveira, que vai lutar com Hugo Vieira e Miullen por um lugar na frente de ataque, alinhou ainda no Mosta, no Zlaté Moravce, no São Bernardo, na Juventus de São Paul e no Nacional de São Paulo.