Ricardo Soares: «A partir deste momento o Gil Vicente é a minha família»

Apresentado como treinador do Gil Vicente na passada sexta-feira, Ricardo Soares esteve, esta terça-feira, no programa Futebol Total, do Canal 11. O técnico começou por explicar todo o processo que o levou do Moreirense para os galos em apenas dois dias.





"Na segunda-feira fui dispensado do Moreirense e passado cerca de dois dias existe a abordagem por parte do Gil Vicente. Gostei da forma como o presidente e o diretor desportivo conversaram comigo e senti a confiança deles para darem boas condições ao plantel e à equipa técnica. Chegamos com ambição e com espírito de missão", começou por dizer.Assegurando que o plantel do Gil Vicente lhe dá garantias para poder fazer um bom trabalho, Ricardo Soares explicou ainda o que pretende para o clube nesta nova experiência. "O Gil Vicente quer ser um clube de 1ª Liga, quer cimentar esse estatuto. Penso que está num bom caminho porque tem condições para isso. A partir deste momento o Gil Vicente é a minha família. Vamos com ambição, alegria e entusiasmos e acreditamos que podemos fazer um bom trabalho", sublinhou, mostrando-se depois tranquilo em relação ao facto de, com Rui Almeida, os galos terem jogado num sistema de três centrais: "Gosto de ver os meus jogadores confortáveis. Vejo as características físicas, mentais, técnicas e táticas dos jogadores e vou ao encontro deles e faço o modelo de jogo que sirva os interesses do coletivo. Eu é que tenho de me adaptar, o futebol é ganhar e os treinadores não têm tempo. Chegamos ao Gil Vicente para estar ao serviço dos jogadores, para os potencializar e para ganhar".O técnico concluiu explicando o que espera do Oleiros, adversário dos minhotos na Taça de Portugal. "Não vai ser uma partida fácil, é um jogo de Taça, num campo sintético e contra uma equipa de qualidade. Temos responsabilidades no jogo e objetivos na Taça, vamos lutar para vencer o jogo. Queremos ser fortes e consistentes a nível defensivo e eficazes no ataque", rematou.