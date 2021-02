Ricardo Soares: «Acredito que vamos ganhar estabilidade em termos de resultados»

Após a derrota frente ao Sporting, o Gil Vicente prepara-se para enfrentar o Portimonense, numa partida agendada para este domingo. Na antevisão do encontro, Ricardo Soares mostrou-se satisfeito por, a partir de agora, os galos terem uma semana de descanso entre cada jogo e sublinhou a importância de a sua equipa conquistar pontos no Algarve.





"A equipa tem demonstrado uma evolução muito grande, mas acaba por ser dentro do que estávamos à espera. Percebemos melhor os momentos do jogo, temos um futebol positivo e virado para o ataque. Esta semana já vamos ter mais tempo para sistematizar as coisas e vamos a Portimão cientes de que é importante conquistarmos pontos. Acredito que vamos ganhar estabilidade em termos de resultados", começou por dizer, deixando depois elogios ao Portimonense: "O Portimonense tem números muito parecidos com os nossos, é uma equipa forte fisicamente e tem um treinador muito experiente. Está diferente do passado recente, é uma equipa comprometida e trabalhadora, mas queremos dar uma boa resposta".Referindo que a questão do confronto direto é importante, Ricardo Soares analisou aquilo que têm sido as últimas semanas dos barcelenses. "Naquilo que é a componente física, temos mais tempo de descanso. Penso que, a seguir a este jogo, as coisas vão ser muito diferentes para nós. Não temos jogado em circunstâncias iguais às dos nossos adversários, se bem que neste jogo vai haver equilíbrio porque o Portimonense teve os mesmos dias de descanso. O que nós queremos mesmo é conquistar pontos, vamos jogar olhos nos olhos para conquistar a vitória", vincou o técnico, que perspetivou ainda aquilo que pode ser o resto do campeonato: "Estamos a entrar numa fase do campeonato em que os pontos são determinantes e não há margem de erro. Temos de encarar cada jogo como uma final e dar sempre o máximo, só a conquista de pontos nos dá confiança. Derrota com o Sporting? Ninguém gosta de perder, mas se há derrota da qual podemos tirar coisas positivas, é esta".O técnico concluiu dizendo que Miullen e Léautey estão na fase final da recuperação, deixando elogios a Baraye e Fujimoto e analisando aquilo que têm sido as prestações do guarda-redes Denis. "O Denis é um profissional exemplar e um homem de grande caráter, tem o meu respeito e sempre vai ter. Não há por onde se pegue, pode haver profissionais como o Denis, superiores a ele acho muito difícil. Tal como nas outras posições todas, posso fazer alterações na baliza. Se entender que devo mexer, irei fazê-lo", rematou.A equipa do Gil Vicente viaja este sábado para Portimão, sendo que o apito inicial do encontro está agendado para as 15 horas deste domingo.