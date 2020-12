Ricardo Soares afina equipa

O Gil Vicente volta hoje aos treinos depois de gozar dupla folga, mas só voltará a competir no próximo dia 20, em receção ao Benfica. O adiamento do jogo com a U. Leiria permitirá a Ricardo Soares, que assumiu o comando da equipa há três semanas, ter mais tempo para colocar a equipa a jogar à imagem daquilo que pretende. O técnico deverá ainda contar com todo o plantel frente aos encarnados, uma vez que Diogo Silva e Mantuan, únicos a constar no boletim clínico, deverão treinar em breve.