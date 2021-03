Ricardo Soares: «As vitórias trazem confiança a toda a gente»

Ricardo Soares mostrou-se muito satisfeito pelo triunfo (2-0) do Gil Vicente na receção ao Nacional, resultado que permitiu à equipa dar um salto na tabela classificativa.





Em declarações no final do encontro, o treinador dos gilistas enalteceu a prestação dos seus jogadores, bem como a tranquilidade existente no clube, mesmo quando o Gil Vicente atravessou uma sequência menos positiva de resultados."A primeira parte foi intensa, agressiva no bom sentido, com empenho e garra, mas não foi bem jogada. Tentámos jogar por dentro, mas o Nacional cortou-nos bem os espaços. Do lado do Nacional, aqueles passes interiores criaram-nos desconforto, com a bola a entrar duas ou três vezes [em espaços que não devia entrar]. Na segunda parte, os meus jogadores estiveram fantásticos. Interpretaram na perfeição o que era pedido, fruto da qualidade deles e do foco que têm", começou por dizer o técnico, à Sport TV."Tem importância por várias razões. Primeiro, deu-nos três pontos que nos atiraram para o 11.º lugar, uma classificação em que queremos já estar. Depois, [é importante] pela evolução da equipa. Às vezes, a evolução de uma equipa tem retrocessos por causa de um resultado negativo. As vitórias trazem confiança a toda a gente e a evolução das equipas é muito superior. Temos 25 pontos, o que é interessante a 10 jornadas do fim, tendo em conta os nossos objetivos [permanência na 1.ª Liga].""O Lucas é extremamente importante, pela qualidade individual e pelo que aporta à equipa. Ele coloca os interesses do coletivo em primeiro lugar. Fico feliz por ter estes jogadores. Tenho um grande grupo.""Gostava de enaltecer a tranquilidade existente no clube. Isso é fundamental para os treinadores desenvolverem o trabalho com mais competência. Dou uma palavra aos adeptos, porque sofreram muito até agora [com os resultados]. Mas vão continuar a sofrer, porque a luta [pela manutenção] vai ser até ao fim. O próximo jogo [com o Rio Ave] é o mais importante.""Enalteço a iniciativa da Liga de Clubes. As únicas cores que interessam são as das camisolas. Temos responsabilidades e temos de dar exemplos com atos, para que o racismo acabe de uma vez por todas", concluiu.