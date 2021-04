Ricardo Soares: «Benfica está a ter o retorno do investimento»

Ricardo Soares elogiou a competência que o Benfica tem vindo a demonstrar e assume a partida de grau de dificuldade acrescida que espera o Gil Vicente na Luz mas também deu corpo à ambição de regressar a Barcelos com pontos na bagagem.





"Vamos defrontar um adversário que dispensa apresentações e que, provavelmente, está no seu melhor momento, pelo que temos de provar a nossa intenção de conquistar alguma coisa na Luz e a nossa ideia é mesmo essa. Fazer um bom jogo e amealhar pontos", comentou o treinador gilista, para logo de seguida dar corpo aos motivos da boa fase dos encarnados: "Este Benfica está a ter o retorno do investimento que fez. É uma equipa muito mais competente do que era há uns tempos atrás. Concordo e compreendo com Jorge Jesus quando disse que a equipa não cresceu como devia por causa de uma série de circunstâncias porque passamos por uma situação idêntica no Gil Vicente que atrasou imenso a nossa preparação. Essa observação de Jorge Jesus parecia que fazia pouco sentido, mas as pessoas percebem agora que faz sentido".Contudo, para além dos elogios a "um Benfica mais capaz a defender a atacar", Ricardo Soares salientou que "o Gil Vivente também defender melhor e ataca melhor"."Temos de ter coragem e procurar impor o nosso jogo e saber sofrer quando for necessário", afirmou Ricardo Soares, garantindo que uma perspectiva mais fechada do Gil Vicente estará sempre relacionada com a capacidade dos encarnados: "Nós não queremos vir para trás ou apresentar um bloco mais baixo para tirar algo do jogo, mas temos de ter noção da realidade e reconhecer que isso pode suceder pela elevada qualidade do Benfica".Ricardo Soares defende que "defrontar o Benfica no melhor momento da época e no Estádio da Luz não abona em favor do Gil Vicente", mas também assumiu que "jogar sem público é uma pequena vantagem que ajuda a diluir distâncias"."É sempre difícil jogar em casa do Benfica, mas é claramente mais fácil sem público. Contudo, não vamos confundir as coisas porque já tive a oportunidade de jogar na Luz com 64 mil pessoas e, mesmo sabendo da vantagem que isso representa para o nosso adversário, gostaria de chegar lá e ter público porque entendo que o futebol sem público não faz sentido e isto é um dado extremamente importante para todos neste meio", comentou o técnico dos minhotos.O médio Lucas Mineiro, brasileiro que tem sido associado como possível reforço dos encarnados, está de regresso às opções para a partida de amanhã e Ricardo Soares não hesitou em reconhecer o papel fulcral de Lucas Mineiro na estratégia."O Lucas está apto e é um elemento extremamente importante para nós. Ter sido associado Benfica não perturba nada. Conheço o Lucas há muto tempo. Fiz-lhe um raio x, tanto psicológico, como tático. Temos estes dados todos para poder gerir o homem enquanto jogador e para extrair todo o seu pontencial. É um jogador muito equilibrado, claramente para outra dimensão, mas também de grande carácter. Se há um ou outro que precisa da palavra do treinador nestas circunstâncias, seguramente não é o Lucas, que está completamente habilitado a desempenhar a suas funções", justificou Ricardo Soares.