Ricardo Soares: «De nada nos valem os primeiros passos se não percorrermos o caminho até ao fim»

A viver o melhor momento da temporada, o Gil Vicente prepara agora a receção ao Moreirense. Apesar de os galos terem vencido os últimos três encontros, Ricardo Soares não quer que a equipa entre em deslumbramentos, tal como explicou na antevisão da partida.





"Os rapazes têm feito um trabalho fantástico, mas de nada nos valem os primeiros passos se não percorrermos o caminho até ao fim. Ainda temos muito para trabalhar e sofrer, o campeonato está muito equilibrado e temos de continuar com este foco. Só assim podemos somar pontos já neste jogo, que é o nosso obejtivo. As vitórias trazem confiança e permitem que a equipa tenha um crescimento mais sustentado. No entanto, não nos desviamos nem um milímetro daquilo que é o nosso objetivo final. Mesmo quando as coisas não estavam bem, tivemoso discernimento e a confiança para não andarmos depressivos. Tivemos um grande equilíbrio e isso permite-nos ter confiança para o futuro", começou por referir.O técnico começou a época no rival minhoto de Moreira de Cónegos, mas sublinhou que isso não terá influência na partida: "Conheço bem o Moreirense, tem um bom processo de jogo e é bem orientada. Conheço os jogadores, que têm caráter, profissionalismo e vontade de vencer. Mesmo assim, conheço também a minha equipa, temos vindo a crescer e vamos crescer ainda mais até ao fim do campeonato. Vamos entrar para vencer. Não vejo vantagem nenhuma [em ter orientado os cónegos esta época]. A equipa do Moreirense nada tem a ver com aquela que era quando eu estava lá. Todos os treinadores têm a sua ideia, a equipa hoje é do Vasco Seabra e não do Ricardo Soares. Acredito que vai ser um bom jogo e que as duas equipas vão lutar por pontos".Lamentando a ausência de Lucas Mineiro, mas assegurando que quem substituir o brasileiro dará conta do recado, Ricardo Soares olhou ainda para as contas do campeonato e analisou o facto de os barcelenses ainda não terem vencido dois jogos seguidos em casa em 2020/21. "É difícil para as equipas que lutam pela permanência fazerem duas vitórias consecutivas, seja em casa ou no geral. Tirando os sete primeiros, ainda nenhuma equipa, tirando o Gil Vicente, conseguiu vencer três jogos seguidos. Isto mostra de forma clara que é natural as equipas estarem seis/sete jogos seguidos sem vencer. As equipas que conseguirem ser mais equilibradas na vitória e na derrota vão tirar dividendos. As nossas três vitórias seguidas de nada valem, o nosso foco é o jogo com o Moreirense", rematou.A partida está agendada para as 15 horas deste domingo.