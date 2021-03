Ricardo Soares deixa o aviso: «Se o FC Porto não estiver na plenitude das suas capacidades…»

A precisar de pontos para se afastar dos lugares de despromoção, o Gil Vicente enfrenta, este sábado, o FC Porto no Estádio Cidade de Barcelos. Na antevisão da partida, Ricardo Soares deixou elogios aos azuis e brancos, mas vincou a vontade da sua equipa em fazer um bom jogo.





"Nós trabalhamos o 3-4-3 e o 4-3-3 e a dinâmica é muito semelhante, o ADN do Gil Vicente não tem a ver com aquilo que é o sistema de jogo. Se o FC Porto não estiver na plenitude das suas capacidades e nós estivermos no limite como acredito que vamos estar, as coisas ficam equilibradas. As equipas grandes têm um valor superior e sabemos que é difícil jogar contra equipas desta dimensão, mas repito: se o FC Porto não estiver num dia bom e nós estivermos num dia bom como sei que vamos estar, as coisas podem ficar mais ajustadas", começou por referir o técnico, que sublinhou ainda a ambição dos galos em "conquistar pontos".O FC Porto chega a Barcelos depois da derrota e consequente eliminação da Taça de Portugal, mas o técnico dos minhotos recusou a ideia de que isso traga qualquer tipo de vantagem para o Gil Vicente: "Essa derrota tem de ser analisada pelo FC Porto, nós não podemos medir com exatidão aquilo que pode vir a acontecer. Sabemos que é um jogo difícil, que vamos encontrar uma equipa com qualidade e que, mesmo nestes momentos, consegue arranjar motivação para ultrapassar as adversidades. O importante é a nossa equipa e que cometamos poucos erros".Ricardo Soares concluiu dizendo que não está à espera que o FC Porto facilite por ter o jogo com a Juventus na próxima semana e analisando aquilo que tem sido a densidade competitiva de ambos os clubes. "Para nós, este jogo é uma final e vai ser assim até ao fim do campeonato. Recebemos o FC Porto há pouco tempo e eles apresentaram-se com a melhor equipa. No jogo de sábado, o FC Porto vai jogar com os melhores jogadores. É o atual campeão nacional, é uma equipa agressiva quando perde a bola, que tem muita vertigem e jogadores de qualidade, como o Taremi, um finalizador nato, e o Sérgio Oliveira, que marca o ritmo de jogo da equipa. Ao contrário do Gil Vicente, o FC Porto está habituado a jogar de três em três dias e temos de estar num nível de topo para minimizar as diferenças entre as equipas. A nossa competência, a nossa assertividade, o nosso foco e a nossa solidariedade vão ser determina