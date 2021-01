Ricardo Soares: «Devíamos ter feito mais e melhor»

Derrotado na visita ao reduto do Farense, Ricardo Soares assumiu que a entrada menos boa do Gil Vicente acabou por ser determinante para a vitória da formação algarvia neste duelo da Liga NOS. Na análise à partida, o técnico assumiu que nem com mais um elemento em campo a sua equipa se conseguiu encontrar, considerando que os seus pupilos poderiam e deviam ter feito melhor esta tarde.





"Não entrámos bem no jogo. Não entrámos com os níveis de intensidade e agressividade que o jogo pedia e disso aproveitou-se o Farense. Tivemos muita dificuldade nas bolas paradas. Sabíamos que era um dos pontos fortes do Farense, mas não fomos suficientemente fortes e, na primeira vez que houve uma bola parada, o Farense faz golo. Depois, também cometemos alguns erros de posicionamento em posse de bola, expusemo-nos demasiado e os equilíbrios não estavam devidamente corretos, o que permitiu que o Farense saísse em transições. Isso criou-nos alguma desconfiança e, por outro lado, também deu confiança ao Farense", começou por analisar."Também cometemos alguns erros não forçados e, a este nível, não se podem cometer erros desse tipo. Pagámos caro, reagimos depois, fizemos o 2-1, estávamos bem no jogo e novamente sofremos um golo, repito, num erro não forçado. Mesmo com mais um, tivemos pouco critério e pouca qualidade. Devíamos ter feito mais e melhor", frisou.Por fim, quando questionado sobre o mercado, Ricardo Soares explicou que quem queria ter consigo eram os jogadores que esta tarde não foram opção. "Os reforços que eu gostaria de ter eram aqueles que não puderam hoje participar no jogo. Não eram assim tão poucos. Num clube como o Gil Vicente, três ou quatro jogadores é quase meia equipa e isso nota-se, não porque os outros não têm qualidade - claro que têm -, mas porque se perdem algumas rotinas", finalizou.