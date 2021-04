Ricardo Soares e a redução da Liga para 16 equipas: «Querem mais competitividade do que à que tem existido?»

A possibilidade de a 1ª Liga em Portugal passar a ter 16 equipas, em vez das 18 que se verifica actualmente, tem sido um dos temas em maior discussão nas últimas semanas no mundo do futebol. Para Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, a medida não faz qualquer tipo de sentido.





"Devíamos aprender com o passado, não faz sentido termos um campeonato com 16 equipas. Gosto de ouvir opiniões contrárias à minha, mas não consigo perceber quando dizem que é para ganharmos competitividade. Querem mais competitividade do que à que tem existido? Este campeonato não está extremamente competitivo? Na luta pela permanência estão ‘embrulhadas’ dez equipas, na luta pela Europa estão envolvidas três/quatro equipas. Na luta pelo título, o Sporting, que merece todos os nossos elogios, está bem lançado para ser campeão, mas o FC Porto ainda tem possibilidades. O Benfica e o Sp. Braga estão numa linha mais atrás, mas a competitividade está por demais evidenciada. Já tivemos campeonatos com 16 equipas e não se viu nada disto. Penso que só atrasará aquilo que é um campeonato cada vez melhor", referiu o técnico na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão.