Ricardo Soares e a renovação: «O Gil Vicente fez-me ver que sou importante para o futuro»

Depois de ter sido anunciada a sua renovação de contrato neste sábado, Ricardo Soares concedeu uma entrevista aos meios oficiais do Gil Vicente e não escondeu a sua satisfação por ficar ligado ao clube até 2023.





"Para mim significa muito. Pouca gente conhece o Ricardo Soares enquanto pessoa, mas o meu objetivo é ter sempre uma boa postura. O Gil Vicente tem pessoas com valores no clube e ser convidado para renovar por dois anos é muito gratificante. Estou com uma grande motivação e foi fácil aceitar a proposta. Sou parte de um clube que se quer fixar na 1ª Liga para depois pensar noutros voos, o Gil Vicente fez-me ver que sou importante para o futuro. Queremos fazer uma grande época e isso é ficar acima do lugar desta temporada [11º]", começou por referir.Apelando à presença dos adeptos no estádio assim que for possível, Ricardo Soares explicou de que forma tentou motivar os jogadores quando chegou ao clube: "Tinha de merxer com os jogadores, a equipa era boa, mas não estávamos a conseguir bons resultados. Quando entrámos tivemos alguns resultados menos bons e é difícil vender a nossa ideia aos jogadores quando não vencemos. O grande segredo desta época acaba por ser os jogadores acreditarem no caminho que o treinador estava a seguir, mesmo com as derrotas. Este foi um dos melhores grupos com quem trabalhei".O treinador concluiu realçando o papel de Vítor Oliveira na sua ida para o Gil Vicente. "Quando o presidente me ligou tive de fazer algum trabalho de casa para ver o que era melhor para a minha carreira, tive de analisar aprofundadamente o plantel e o clube. Aí tenho de destacar o Vítor Oliveira, a forma como ele falava do Gil Vicente era anormal. Liguei-lhe e gostei do que ouvi. "Ricardo, podes ir à vontade, o clube dá-te todas as condições e o plantel tem capacidade de trabalho. É um bom clube para se trabalhar"", rematou.