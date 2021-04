A ideia da criação da Superliga Europeia parece ter caído tão depressa como surgiu, mas Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, não deixou de mostrar o seu descontentamento com o facto de a possibilidade de a competição avançar ter existido.





"Já quase não preciso de dizer nada, habituei-me desde pequeno a que o futebol fosse de todos. É do miúdo que joga descalço e do que tem sapatilhas Armani. É dos que têm condições e dos que não têm. É jogado com uma bola esfarrapada, com um conjunto de meia apertadas que davam um bola e com as bolas Nike e Adidas. É de todos e só faz sentido se for assim. O futebol pode ser um grande canalizador de uma sociedade melhor e mais justa e, quando isso não acontecer, não estamos a passar os valores que queremos", referiu o técnico.