Ricardo Soares e o anti-jogo: «Nunca perdi tempo em qualquer equipa minha»

Após o jogo do Sp. Braga com a Roma, a contar para a Liga Europa, André Horta deixou algumas críticas à forma como algumas equipas da Liga Portuguesa "não querem jogar", referindo a questões como o antijogo. Confrontado com a situação, Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, assumiu a mesma posição do médio arsenalista.





"Olho para essa questão com grande responsabilidade e de uma forma bastante respeitadora perante um jogador de enormíssima qualidade. Na minha opinião é um exemplo para o nosso futebol. A observação que ele faz é pertinente e devemos pensar em melhorar o nosso futebol, mas isso só acontece se todos contribuírem. Isso passa pela forma como os jornalistas interpretam as situações que veem, sendo que os treinadores, se calhar, são os maiores responsáveis por isto", começou por referir o técnico.Ricardo Soares aproveitou ainda para recordar um episódio que viveu como treinador do Moreirense, na altura num jogo frente ao Sporting: "A pressão dos pontos é elevada e os obejtivos têm de ser concretizados. Às vezes as equipas estão a ganhar e fazem antijogo ou os jogadores atiram-se para o chão. Quero acreditar que os meus colegas não pedem aos seus jogadores para fazer isso, eu não o faço. Tive uma situação num clube em que estive na qual fui muito criticado. Pedi ao meu guarda-redes para se deitar ao chão, mas isso foi aos 50 minutos e foi porque um defesa-central tinha sido expulso e eu precisava de colmatar a situação. Nada teve a ver com antijogo, mas na altura fui muito criticado, apesar de eu estar de consciência tranquila. Nunca perdi tempo em nenhuma equipa minha, tento sempre que os meus jogadores joguem o jogo pelo jogo. Ainda há pouco tivemos uma partida com uma equipa grande e ninguém simulou lesões. Se isso acontecer no futuro, não é porque eu peço aos meus jogadores e irei chamar o atleta à atenção. Uma coisa é estarmos a ganhar aos 90 minutos e pedirmos para se lançar mais devagar. Aos 15 minutos não é bom para ninguém e esta é a minha forma de estar".