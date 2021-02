Ricardo Soares e o calendário louco: «Só temos visto vídeos...»

Sem vitórias para a Liga NOS em 2021, o Gil Vicente atravessa uma fase negra de resultados e soma quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. Cenário que culminou com a queda para os lugares de despromoção, algo que pode mudar já esta sexta-feira, em caso de triunfo na deslocação ao Bessa. Ricardo Soares acredita que o grupo tem o que é preciso para dar a volta à crise atual e lamenta que nos últimos tempos não tenha tido muitas oportunidades para... treinar.





"Há fundamentalmente a intenção de melhorarmos ofensivamente, criar dinâmicas mais eficazes para finalizarmos com mais qualidade. Temos tido um conjunto de jogos de três em três dias e nestes 13 dias vamos fazer cinco jogos. Quase só dá para treinar. O que temos é de corrigir o que está menos bem. O ideal é treinar para não errarmos, mas estamos com alguma falta de tempo de treino e só temos visto vídeos. É importante sabermos como estamos, qual o caminho que queremos percorrer e ainda falta muito campeonato", considerou o treinador dos galos, que, apesar dos maus resultados, só tem coisas boas a dizer do grupo que orienta."Deixem-me dizer isto: tenho de defender os meus jogadores. Tenho um conjunto fantástico de homens, que não têm uma folga há muito tempo e estão imbuídos em alterar esta situação. Neste momento, os adversários têm oito dias para preparar os jogos e nós três. Esta é uma fase que vai terminar e vamos estar ainda mais preparados depois de passar. Já conversámos sobre os erros, os jogadores estão tristes, eu estou triste como responsável, mas logo, logo vamos alterar esta situação. Uma vitória vai dar-nos a confiança que queremos e vamos ao Bessa para jogar olhos nos olhos, de lutar pela vitória que nos vai trazer confiança", perspetivou Ricardo Soares.Sobre o Boavista, que quebrou na última jornada um registo muito negativo de jogos, o treinador dos galos espera dificuldades mas preferiu colocar o foco na sua equipa. "Conhecemos bem o Boavista, o resto passa-me ao lado. Uma vitória vai transcender esta equipa e levar-nos para uma classificação mais condizente com a qualidade destes jogadores. É um adversário que ganhou este último jogo, traz confiança, mas tem um passado recente com algum défice de resultados. Isso, porém, não me preocupa. Joga em 4x3x3, é forte nas transições, mas temos os nossos argumentos e vamos ter uma vontade grande de vencer", frisou.