Ricardo Soares e o erro de Denis: «Falei com ele, mas não preciso de dizer nada»

Ricardo Soares sublinha que o Gil Vicente foi melhor no jogo frente ao Moreirense. Após o empate desta tarde (1-1), o treinador do gilista abordou ainda o regresso a Moreira de Cónegos e a forma como foi bem recebido.





"Vínhamos com clara intenção de vencer. Sabíamos que íamos defrontar um adversário com muita qualidade individual, mas preparámos bem o jogo, controlámos perfeitamente e penso que fomos melhores.Não permitimos nenhuma situação e fomos sempre perigosos no ataque. É verdade que poderíamos ter definido em alguns lances. Fizemos golo e, quando nada fazia prever, sofremos o empate. É futebol, mas temos de olhar para os aspetos positivos.Merecíamos os três pontos, ficámos apenas com um, mas é importante somar. A infelicidade que hoje tivemos aqui certamente será invertida no futuro e poderemos conquistar pontos em jogos que não merecíamos tanto como este.Existem ferramentas que permitem estudar os adversários ao milímetro. Conhecia este adversário ao nível técnico, físico, tático e, sobretudo, psicológico. Sabia o que me esperava. Vantagem por isso? Não consegui medi-la e eles também nos conhecem.[erro de Denis] Falei com ele, mas não preciso de dizer nada. Sabe aquilo que eu penso dele. O Denis apurou-nos na Taça, foi decisivo contra o Rio Ave e vai continuar a ser decisivo no Gil Vicente, pelo excelente profissional e homem bom da sociedade que é.[regresso a Moreira de Cónegos] Havia uma ligação e o futebol é muito mais do que futebol. Existe emoção e gratidão. Estes jogadores foram fantásticos, trabalharam com profissionalismo perante a minha exigência nos comportamentos pretendidos.Quando vemos os jogadores a dirigirem-se para me abraçar, existe esta gratidão de parte a parte. Não nos podemos esquecer que o Moreirense teve a segunda melhor classificação de sempre e só dependia de si para ir à Taça da Liga, mas é passado.[surto de covid-19 no União de Leiria]. Sei aquilo que a estrutura do Gil me transmitiu: o jogo foi adiado. Temos de perceber o contexto que vivemos e não seria justo fazer esse jogo naquela data. O futebol tem de ficar sempre à frente dos nossos interesses".