Ricardo Soares: «Estamos em crescendo e acreditamos que podemos conquistar pontos»

Depois da qualificação para a próxima fase da Taça de Portugal, o Gil Vicente enfrenta agora o Famalicão no regresso do campeonato. Na antevisão da partida, Ricardo Soares começou por destacar a evolução da sua equipa.

"Sinto a equipa confiante, temos trabalhado bem e estamos focados e a evoluir. Vamos defrontar um adversário com muita qualidade e com um treinador que tem feito um excelente trabalho. No ano passado entusiasmavam todos os adeptos de futebol, este ano continuam a mostrar qualidade, mas os resultados não têm sido condizentes com o que a equipa produz durante os jogos. Espero muito dificuldades, mas estamos em crescendo e acreditamos que podemos conquistar pontos", referiu o técnico dos galos.

Apesar de assumir que a rivalidade entre Famalicão e Gil Vicente é algo positivo, Ricardo Soares afirmou que não houve qualquer tipo de preparação especial para este jogo por se tratar de um dérbi minhoto. De resto, o técnico desvalorizou o facto de os famalicenses serem a pior defesa do campeonato: "Cada jogo tem as suas especificidades. Se os números dizem que o Famalicão é a pior defesa do campeonato, também nos dizem que eles têm sofrido alguns golos de bola parada. São uma equipa organizada e um ou outro erro que possam estar a cometer tem-se traduzido logo em golo e isso faz a diferença. São ciclos pelos quais as equipas passam e o Famalicão tem muita qualidade e bons valores".

Ricardo Soares explicou ainda como faz a gestão do plantel, já que, principalmente na defesa, tem várias opções para poucos lugares. "Giro essa situação com profissionalismo, tal como o fazem os jogadores. Só podem jogar onze e quem for mais competente e trabalhar com mais qualidade jogará. Estou cá para tomar decisões, convivo bem com isso e os jogadores também. Eles sabem que o jogar ou não jogar é momentâneo. Isto mostra que temos um grupo com qualidade, feliz o treinador que tem todas estas opções".

Ao fazer a análise daquilo que tem sido o rendimento dos seus avançados, Ricardo Soares revelou que Miullen está lesionado e enfrenta um período de recuperação de oito semanas: "Fico feliz por ver os meus avançados a marcar golos, temos feito um trabalho específico com eles. Mais do que tocar muitas vezes na bola, eles têm de tocar de forma assertiva na bola e sentimos que eles estão a ficar com confiança. O Miullen, num lance em que tentou de tudo para fazer golo, embateu contra um poste e tem de ficar de fora durante oito semanas. No entanto, ele vai voltar mais forte porque estava no bom caminho. O golo que o Renan marcou é moralizador e motivador para ele e vai crescer porque tem potencial e, com trabalho, pode ser mais eficaz nas suas ações de jogo. O Samuel estava a fazer golos, estagnou um bocadinho nesse aspeto, mas continuou sempre a ter um bom rendimento. O Alaa Abbas ainda precisa de algum tempo".

A partida entre o Famalicão e o Gil Vicente está agendada para as15 horas deste domingo.