Ricardo Soares: «Estamos fortes e coesos e vamos continuar assim»

Após a derrota frente ao Farense, o Gil Vicente prepara agora a receção ao Ac. Viseu, numa partida a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal. Na antevisão do encontro, Ricardo Soares começou por sublinhar a importância de a sua equipa encarar a partida tendo a noção clara de que se trata de um jogo a eliminar.





"Temos vindo a trabalhar imenso para que possamos conquistar vitórias e o grupo está focado. Queremos ultrapassar este adversário, embora saibamos que vamos ter dificuldades específicas inerentes a esta prova. É um jogo único, é uma partida a eliminar, mas estamos completamente preparados e queremos passar à próxima eliminatória", referiu.Apesar de ter referido que o "jogo com o Farense é passado", Ricardo Soares não deixou de abordar o facto de os galos terem sofrido três golos nessa partida: "Quando não sofremos golos não está tudo bem e quando sofremos não está tudo mal. Os três golos que sofremos nada têm a ver com falta de organização defensiva. A equipa está forte e coesa e vai continuar assim".O técnico concluiu dizendo que vai utilizar os jogadores que lhe dão mais garantias para este embate e esclarecendo as ambições dos galos na prova. "Pensamos jogo a jogo. Esta partida é a mais importante para nós, é a nossa final. Temos o sentido de responsabilidade de passar a eliminatória, só faz sentido falar-se no futuro depois de termos vencido este jogo", rematou.O jogo, que se disputa no Estádio Cidade de Barcelos, tem início marcado para as 20h30 desta quinta-feira.