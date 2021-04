Ricardo Soares: «Estamos num bom momento, a equipa tem vindo a crescer»

Depois de dois triunfos nos últimos dois jogos, o Gil Vicente encara o regresso do campeonato com confiança. A equipa comandada por Ricardo Soares continua a preparar o embate com o Rio Ave e o técnico não esconde a vontade de conseguir um bom resultado em Vila do Conde.





"A paragem deu-nos tempo para trabalhar, para cimentarmos o nosso jogo e para ficarmos mais fortes. Vamos defrontar uma equipa boa, com jogadores rápidos e com boas tomadas de decisão. Apesar disso, temos vindo a crescer, temos margem para crescer ainda mais e estamos a trabalhar bem. Hoje temos uma estabilidade diferente, as vitórias trazem confiança e estamos a atravessar um bom momento. Isso não quer dizer que consigamos ganhar o jogo, mas estou convicto que vamos fazer um grande jogo", começou por referir o técnico.Lamentando a ausência por castigo de João Afonso, mas assegurando que quem entrar para o substituir vai cumprir, Ricardo Soares traçou ainda as principais diferenças no Rio Ave desde a entrada de Miguel Cardoso: "Este Rio Ave ficou uma equipa coesa no momento da perda de bola. Quer assumir o jogo, mas não corre tantos riscos como no passado e está mais estável a nível de posicionamento. Chegaram jogadores com capacidade e, para além da coesão defensiva, a equipa é também perigosa no contra-ataque. Apesar disso, acreditamos muito em nós e não vamos abdicar do nosso processo. Sei que vai ser um bom jogo para quem estiver a ver".O início da partida está agendado para as 18 horas deste sábado.