Ricardo Soares: «Estamos preparados para as dificuldades que o Belenenses SAD nos vai criar»

Após o triunfo histórico em casa do Famalicão, o Gil Vicente regressa agora ao Estádio Cidade de Barcelos para enfrentar o Belenenses SAD. Apesar de ter deixado muitos elogios ao adversário, Ricardo Soares não escondeu a vontade da sua equipa em somar os três pontos.





"Será um jogo difícil, contra uma equipa difícil e que tem um sistema de jogo ligeiramente diferente daquilo que é padrão na Liga NOS. A equipa está preparada para tentar ultrapassar as dificuldades de que estamos à espera. O Belenenses SAD defende bem e é forte nas transições, principalmente na transição defensiva. Este Belenenses SAD é muito mais do que os números. É uma equipa que defende com qualidade e que consegue ter um bom equilíbrio entre a eficácia defensiva e a capacidade ofensiva que os números não demonstram. No passado recente vimos o Belenenses SAD a vencer o Sp. Braga e a dividir o jogo contra o Sporting. Estamos identificados com o que nos espera, mas estamos em crescendo e preparados para o jogo, que queremos vencer", começou por dizer o técnico.Sublinhando que o plantel do Gil Vicente tem capacidade para fazer "mais e melhor", Ricardo Soares fez ainda uma análise àquilo que pode ser o mercado de transferências para os galos: "Sabemos que este é um mês difícil para os jogadores. Há alguma ansiedade, tanto para uma possível transferência como para uma possível dispensa. Não fui eu que fiz o mercado, que existe para nós e para todas as equipas. Sabemos que estamos contentes com os jogadores e estamos muito satisfeitos com a equipa. Neste momento não estou a pensar em nada para além da forma como posso melhorar os jogadores que tenho à minha disposição".O técnico concluiu falando acerca dos objetivos para 20201. "Espero que concretizemos os objetivos estabelecidos pelo clube. Dentro desses objetivos, há alguns objetivos pessoais em relação aos jogadores, à equipa, à classificação e à Taça de Portugal, mas prefiro não os revelar aqui", rematou.A partida entre Gil Vicente e Belenenses SAD está agendado para as 19 horas desta segunda-feira.