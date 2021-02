Ricardo Soares: «Estou muito feliz pelos meus jogadores e pelos nossos adeptos»

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, comentou o triunfo conseguido (2-1) na deslocação ao terreno do Boavista, em jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga NOS.





"Os meus jogadores, como eu tinha dito na antevisão, estiveram sempre unidos, trabalharam sempre imenso, em condições extremamente difíceis. Jogar de três em três dias é complicado e não temos tido folgas. Temos perdido jogos que não condizem com o que se passa no terreno de jogo. Estou muito feliz pelos meus jogadores e pelos nossos adeptos, que sofrem lá em casa com as nossas derrotas, e queria dedicar-lhes esta vitória", começou por dizer o técnico, em declarações após o encontro."Ainda falta muito campeonato. Foi importante vencer pelos três pontos e pela confiança que vai trazer à equipa num momento tão necessário. Não é a qualidade do jogo que nos preocupou. Estivemos sempre tranquilos e sabíamos que o resultado iria aparecer.""A equipa está unida e os jogadores têm uma capacidade de trabalho fantástica. Têm tido organização, mas não temos tido eficácia necessária e aquela pontinha de sorte que acontece nos jogos. Logicamente, esta vitória traz-nos uma confiança imensa.""O lugar não é importante, mas sim acabar a época e estar acima dos lugares de descida. As vitórias são sempre bem-vindas e esta claramente que vem acrescentar confiança. Sejam numa jornada ou noutra, estamos cá e trabalhamos para conquistá-las.""Também temos de fazer um enquadramento dos nossos últimos jogos. Nesse sentido, esta vitória é fundamental para sustentar ainda mais o trabalho dos jogadores e dar confiança para que as coisas possam fluir e evoluir para a normalidade pretendida", concluiu.