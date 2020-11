Ricardo Soares estreou-se, esta sexta-feira, no comando técnico do Gil Vicente com um triunfo sofrido (0-0, 4-2 g.p.) sobre o Oleiros, em jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, num encontro em que Pedro Graça, médio do Oleiros, foi expulso já durante o prolongamento.





Num encontro sem golos no período regulamentar e no prolongamento, foi necessário as duas equipas medirem forças através da marca dos onze metros, onde os gilistas acabaram por não falhar nenhum remate, ao contrário dos jogadores do Oleiros que desperdiçaram o primeiro e o quarto penálti.Com este resultado, o Gil Vicente confirma assim a qualificação para os 16 avos-de-final da prova rainha, esperando agora o resultado entre Estrela e Farense, jogo de onde sairá o próximo adversário dos gilistas na competição.