Ricardo Soares: «Fantástico trabalho dos meus jogadores»

O Gil Vicente voltou este domingo aos triunfos na Liga NOS ao bater (2-0) o Rio Ave e o técnico da equipa de Barcelos mostrou-se satisfeito, não só pelo resultado, mas também com a exibição.





"Fizemos o suficiente para ganhar. Era nossa intenção entrarmos fortes, tentar fazer o golo o mais rapidamente possível, para depois gerir o jogo e estabilizar a equipa. Fizemo-lo com grande eficácia. Faltou-nos aqui e ali uma saída mais forte para o ataque. A iniciativa dada ao Rio Ave é propositada em alguns momentos do jogo. Noutros, foi a qualidade do Rio Ave que nos atirou para trás. A vitória resultou do fantástico trabalho dos meus jogadores", começou por referir Ricardo Soares, em conferência de imprensa."Não nos podemos esquecer de que as vitórias é que dão confiança para jogarmos bem no futuro [após dois meses sem vencer]. Sabíamos as etapas que queríamos percorrer. O nosso trabalho foi fundamentalmente defensivo e de saídas rápidas para o ataque. Mantivemos a baliza a zero, contra uma equipa que tinha perdido um jogo oficial [Benfica, 3-0], que era a melhor defesa do campeonato [cinco golos sofridos antes do jogo] e que é bem orientada. Com o tempo de trabalho que tínhamos, entendemos que esta era a melhor forma de vencer", acrescentou."O grande desafio [da contratação pelo Gil Vicente] é colocar uma equipa que não está a vencer e a conquistar pontos. Achava que era um clube que me iria permitir continuar a carreira assente em vitórias e objetivos sustentados. Queríamos limpar uma 'nuvem negra' que estava no clube, fruto dos resultados e não das exibições. A equipa já tinha feito boas exibições, mas, por perdas de concentração, não somou pontos."