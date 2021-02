Ricardo Soares: «Foi o nosso pior jogo. Parabéns ao Portimonense, foi um justo vencedor»

Ricardo Soares analisou a derrota (1-4) do Gil Vicente diante do Portimonense, em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga NOS, começando por dar "os parabéns" à formação de Paulo Sérgio pela exibição conseguida.





"Em primeiro lugar quero dar os parabéns ao Portimonense, porque foi a melhor equipa em grande parte do jogo. Entrámos mal e sofremos um golo de bola parada, situação de que estávamos avisados, pois o Portimonense tem feito muitos golos desta forma, em muitos jogos", afirmou o técnico dos gilistas, em declarações no final do encontro."O golo muito cedo acabou por nos abalar nos primeiros 10 a 15 minutos, mas depois conseguimos equilibrar e chegar ao empate. Cometemos erros de abordagem em muitos lances e acabámos por sofrer o segundo golo.""Na segunda parte, o Portimonense baixou as linhas e tentámos por todos os meios, pelo centro, pela esquerda e pela direita, mas nunca fomos capazes e sentimos dificuldades, porque, na minha opinião, fomos uma equipa sem critério.""A minha equipa estava muito desgastada, não fomos intensos, não ganhámos duelos, também porque fizemos seis jogos em 18 dias, o que nos provocou um enorme desgaste. Demos uma pálida imagem, mas não é isto que é o Gil Vicente. Foi o nosso pior jogo, mas parabéns ao Portimonense, porque foi um justo vencedor", concluiu.