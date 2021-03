Ricardo Soares: «Fomos avassaladores»

Ricardo Soares revelou-se orgulhoso pela forma como os jogadores interpretaram o que lhes pediu para o difícil jogo no Estádio Afonso Henriques, que o Gil Vicente venceu por 4-2.





"Viemos com esta vontade e esta crença de que era possível conquistar pontos em Guimarães. Os jogadores estavam muito determinados e sentiam-se capazes de conseguir a vitória.A primeira parte, sim [foi a melhor da época]. Foi uma excelente primeira parte. O Vitória é uma equipa forte, com um treinador competente, que tem feito grandes trabalhos onde passa, como no Santa Clara e no Leixões, mas hoje estávamos muito fortes. Sabíamos que, se entrássemos fortes, iríamos surpreender o Vitória. Agora temos mais tempo para treinar e os processos estão cada vez mais identificados pelos jogadores. Vai ser uma luta titânica [pela manutenção] até ao fim. Já estivemos fora da zona de despromoção, já estivemos na zona de despromoção e agora voltamos a sair. Teremos de trabalhar muito para conseguir esse objetivo.A vitória era extremamente importante, porque era o próximo jogo. Sabemos que as vitórias trazem confiança. E quando temos um conjunto de jogadores que trabalha incessantemente para melhorar e um clube que nos dá condições para trabalhar, tenho de aproveitar esse 'trunfo'. Essa vitória é inteiramente merecida pelos meus jogadores. Mantiveram-se sempre serenos, focados. Temos de festejar esta vitória. O Vitória é uma excelente equipa, com jogadores de enormíssima qualidade. Mas já esquecemos este jogo. O próximo [com o Nacional] é mais importante.Estivemos sempre voltados para o ataque. Disse que o jogo iria 'prender os adeptos às cadeiras' e penso que não me enganei. Fomos muito fortes. Ao intervalo, o resultado de 3-1 até acaba por ser curto, porque fomos avassaladores na primeira parte. Na segunda parte, sabíamos que o Vitória iria reagir. A nossa transição defensiva foi boa, mas a transição ofensiva do Vitória, pela qualidade da equipa, colocou-nos dificuldades.O jogo acaba por ser ingrato para o Vitória. Foi para cima [quando estava a perder] e criou-nos algumas dificuldades [mas falhou alguns lances]. Houve incidências que não os favoreceram. Como não tomámos boas decisões em alguns momentos, o jogo ficou em aberto.O João [Afonso, que regressou hoje à titularidade] é um jogador extremamente importante para o seu treinador, mas, desde que teve [infeção associada à] covid-19, não esteve bem. Houve jogadores que ficaram bem, mas ele não. É um grande profissional. É fantástico o profissionalismo dele, mas os índices físicos dele estavam longe daquilo a que nos habituou. Tivemos de o fazer crescer na dimensão física para voltar a jogar. Nos últimos 15 dias, já foi para os índices físicos que esperamos dele. Não foi só uma questão estratégica [a inclusão a titular]".