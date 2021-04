Ricardo Soares inconformado: «Números são completamente enganadores»

O Gil Vicente saiu derrotado por 3-0 na receção ao Famalicão, um resultado que Ricardo Soares considera não demonstrar o que aconteceu dentro das quatro linhas. "Os números do resultado são completamente enganadores. Não foi o que se passou dentro do campo. Expusemo-nos demasiado quando estávamos em desvantagem e o Famalicão aproveitou e desnivelou completamente o resultado", começou por analisar o treinador dos gilistas, em declarações à Sport TV, depois do apito final de António Nobre.





O técnico do emblema de Barcelos queixou-se de falta de sorte quando o marcador ainda mostrava um empate a zero. "Nós não fomos felizes no jogo. Merecíamos mais. Nas 3 oportunidades que tivemos antes do 1º golo do Famalicão, se tivéssemos marcado, com certeza estaríamos a falar num resultado diferente", frisou."Sabemos que este campeonato vai ser duro até ao fim. Na primeira parte, tivemos duas oportunidades claríssimas e não fomos sequer perturbados pelo Famalicão. Na segunda, tivemos o Pedro Marques na cara do guarda-redes", observou, apontado já à próxima jornada da Liga NOS. "Temos de dar os parabéns ao Famalicão porque venceu e nós temos de seguir em frente", finalizou.