Ricardo Soares: «Jogadores fizeram um esforço extraordinário e mereciam mais»

Apesar da derrota diante do FC Porto e consequente eliminação da Taça de Portugal, o treinador do Gil Vicente mostrou-se orgulhoso pela exibição dos seus jogadores.





"A vitória é justa para o FC Porto. Entrou muito forte, tivemos dificuldades nos primeiros 30 minutos. O FC Porto foi agressivo e muito pressionante. Depois equilibrámos nos últimos minutos da primeira parte. Na segunda parte sabíamos que era impossível o FC Porto manter aquela intensidade e qualidade, acreditávamos que podíamos equilibrar e grande parte da 2.ª parte dominámos. Podíamos ter feito o empate, não fizemos, e quanto estávamos a arriscar tudo para tentar o prolongamento o FC Porto fez o segundo golo", começou por analisar, o técnico, aos microfones da TVI24.Ricardo Soares admitiu que a bola na trave de Lucas Mineiro no início da 2.ª parte poderia ter mudado o rumo do jogo, mas preferiu sublinhou a entrega da sua equipa. "Estou muito orgulhoso do meus jogadores. Tiveram uma capacidade de superação incrível. Tivemos menos um dia de descanso e não era fácil ir a jogo nestas condições incríveis, mas num relvado fantástico, que permitiu ser um excelente jogo de futebol. Fizeram um esforço extraordinário e mereciam mais", concluiu.