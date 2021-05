Ricardo Soares: «Jogadores foram fantásticos»

Ricardo Soares elogiou os jogadores do Gil Vicente após o empate registado na receção ao Sp. Braga.





"Estávamos à espera de um jogo difícil e comprovou-se. Atendendo aos últimos resultados, o Braga queria demonstrar a toda a gente a grande temporada que vinha a fazer, e fez. Surpreendeu-nos na superioridade numérica que criou na direita. Teve uma primeira fase de construção que não conseguimos anular e circulou a bola 'limpa', com rapidez. Numa dessas incursões pelo corredor direito, o Braga passou para a frente do marcador. Depois, equilibrámos. Acabámos a primeira parte com o jogo equilibrado e com uma consistência boa. Queríamos mais bola, mas não foi possível, porque o Braga não permitiu", começou por analisar, Ricardo Soares, em conferência de imprensa."Na segunda parte, fomos melhores do que na primeira parte. Entrámos mais fortes e coesos. O jogo ficou mais equilibrado. Tivemos de defender mais do que aquilo que pretendíamos. Tivemos as nossas oportunidades de golo e o Braga também. Se calhar até tivemos as melhores e o empate acaba por ser justo", adiantou o técnico gilista."É extremamente importante o ponto. Queríamos vencer. Apanhámos um Braga muito forte, mais condizente com o que fez em dois terços do campeonato até agora efetuados, que a levou a ser considerada a melhor equipa a jogar em Portugal. Os pontos valem muito. Estamos a caminhar para o fim. Não está tudo feito, mas este ponto é importante para continuarmos a trabalhar e para tentarmos garantir a manutenção o mais rapidamente possível"."Fomos surpreendidos, e o Braga criou-nos imensas dificuldades. A diferença da qualidade deles é que tudo é mais rápido. Não conseguimos tapar a bola por milésimos de segundo, o que nos criou imensas dificuldades. Depois, mantivemos o Claude Gonçalves mais posicional para impedir a circulação do Braga. Depois de corrigirmos, os jogadores foram fantásticos. A equipa percebeu que queria ter mais bola, mas que não foi possível pela qualidade do adversário. Normalmente, somos mais fortes do que os nossos adversários. Louvo o rigor tático dos meus jogadores para conseguirem este ponto, que penso que será muito importante para as contas finais".