Ricardo Soares: «Lucas Mineiro é jogador para outra dimensão»

Figura de destaque na temporada que o Gil Vicente está a fazer, Lucas Mineiro tem vindo a despertar interesse de outros clubes, estando o Benfica a seguir o jogador. Na antevisão do jogo com o Rio Ave, Ricardo Soares, treinador dos galos, deixou muitos elogios ao brasileiro.





"Se o coletivo estiver forte, a competência individual dos jogadores irá sobressair e isso tem acontecido com o Lucas. Ele é um jogador importantíssimo para o Gil Vicente porque coloca os interesses coletivos à frente dos individuais. É um jogador completo, com uma abrangência de espaço muito grande e que trabalha muito. Taticamente tem evoluído, tem alguns pormenores que ainda precisa de melhorar, mas está a trabalhar para que possa dar o salto final. Nós acreditamos muito nele, o Lucas é um jogador para outra dimensão. Tem crescido de forma sustentada e acredito que pode fazer uma reta final boa", começou por referir o técnico.Ricardo Saores acrescentou ainda que as notícias que dão conta do interesse das águias não vão afetar Lucas Mineiro: "A minha preocupação é que todos os jogadores estejam focados no seu rendimento. O que vai fazer com que o Lucas possa dar um salto qualititativo na sua carreira é o que ele fizer até ao fim do campeonato e a competência que ele demonstrar. Isso é que o vai transcender e transportar para uma dimensão diferente. O Lucas tem um equilíbrio emocional muito grande e isso faz a diferença para os jogadores darem um salto para outro patamar. Sei que as notícias não o vão perturbar".