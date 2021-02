Ricardo Soares: «Muitas faltas esquisitas mas o Sporting acaba por vencer justamente»

Ricardo Soares considera que o Gil Vicente podia ter marcado mais golos ao Sporting na derrota por 2-1.





"Fizemos uma excelente primeira parte. Sabíamos que o Sporting atacava bem a profundidade, jogámos muito altos, com critério. Sempre que recuperávamos a bola, sabíamos que se combatessemos a profundidade, o Sporting iria tentar jogar por dentro. Unimos o espaço entre linhas e conquistámos muitas bolas. Saímos para o contra ataque e num deles fizemos golo, mas podíamos ter feito muitos mais. Na primeira parte fomos melhores, na segunda parte penso que nos faltou frescura física. Em 13 dias, foi o quinto jogo do Gil Vicente e penso que isso foi determinante para o jogo. Mas claro que também a qualidade do Sporting fez a diferença", começou por explicar o técnico à Sport TV.Ainda assim, Ricardo Soares reconhece que o Sporting venceu justamente."Não baixámos o bloco por estratégia. Baixámos pela qualidade do Sporting, com a entrada do João Mário e do Daniel Bragança, eles fizeram uma maior circulação de bola. O nosso relvado é fantástico, e mesmo com toda esta chuva, permitiu essa circulação de bola. Começámos a falhar os tempos da pressão por causa da parte física e o Sporting teve mérito. Ganhou muitas faltas esquisitas e cantos. Mas acaba por vencer justamente, na minha opinião. Sem fugir do nosso ADN, acho que demos uma grande imagem. Os meus jogadores estão de parabéns e fizeram um jogo extraordinário", concluiu.