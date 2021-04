Ricardo Soares: «Não é o resultado da última jornada que nos vai tirar a confiança»

Após o pesado desaire frente ao Famalicão, o Gil Vicente prepara-se agora para defrontar o Belenenses SAD. Na antevisão da partida, Ricardo Soares defendeu que a derrota na última jornada não vai mexer com os seus jogadores, isto apesar de o adversário desta segunda-feira ter "qualidade".





"Os números dizem que o Belenenses SAD é uma equipa forte a defender, a equipa tem feito um trajeto bom e de acordo com os seus objetivos. Defende com uma linha de cinco e nos últimos jogos tem vindo a melhorar em termos ofensivos e de eficácia. No entanto, estamos preparados para as dificuldades, normalmente conseguimos fazer golos fora de casa. Vimos de uma derrota, mas estamos bem, nas últimas seis jornadas fomos das equipas que fizeram mais pontos. Não é o resultado da última jornada que nos vai tirar a confiança. Temos o objetivo de conquistar pontos mesmo sendo um jogo difícil", começou por referir o técnico.Com Ygor Nogueira castigado, Ricardo Soares está obrigado a voltar a mexer na defesa, aspeto que não o preocupa: "Há uns tempos atrás, essa questão era mais preocupante, era diferente quando tínhamos de alterar porque havia um menor conhecimento em relação àquilo que são os nossos processos. Neste momento, quem entrar para a posição de defesa-central, ou para outra posição qualquer, vai dar uma grande resposta. Temos qualidade no plantel, os jogadores têm qualidade e trabalhámos o processo com todos. Já estamos aqui há algum tempo, mal seria se, a seis jornadas do fim, os meus jogadores não soubessem o que pretendemos deles".O treinador dos barcelenses concluiu referindo que não pensa no ciclo de jogos contra adversários diretos na luta pela permanência (Belenenses SAD, Farense e Marítimo) que a sua equipa vai ter. "Estamos preocupados naquilo que é o próximo jogo. Sabemos em que lugar estamos, o que queremos para o futuro e sabemos que equipa vamos defrontar. A partir daqui não há mais nada, estamos totalmente focados nesta jornada. É uma equipa que tem uma forma de jogar que agora até está um pouco na moda, com os três centrais que depois se desdobram numa linha de cinco, e muito bem organizada, o Petit está a fazer um grande trabalho", rematou.O início da partida está agendado para as 17 horas desta segunda-feira.