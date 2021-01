Ricardo Soares: «Não me lembro de qualquer situação perigosa do Belenenses SAD»

Ricardo Soares assume que o empate (0-0) na receção ao Belenenses SAD, em jogo da 12.ª jornada acaba por ser um "resultado justo".





Em declarações no final do encontro, o treinador do Gil Vicente inumerou as qualidades das duas equipas, falou sobre os mais recentes casos positivos à Covid-19 no plantel e elogiou ainda a estreia de Brian Araújo com a camisola dos gilistas."Eu penso que o resultado acaba por ser justo, na medida que o Belenenses SAD foi extremamente eficaz a defender. Entrámos com atitude forte e agressiva no jogo. Criámos duas ou três situações para passar para a frente do marcador. Fomos intensos e agressivos sobre a primeira fase de construção deles. Não me lembro de qualquer situação perigosa do Belenenses SAD. Nós criámos duas ou três situações para marcar", começou por dizer o técnico do Gil Vicente, na conferência de imprensa."Na primeira parte, tivemos intensidade altíssima. Não só conquistámos muita bola à frente, como não permitimos nenhuma transição ao Belenenses SAD. O Belenenses SAD é das melhores defesas do campeonato e é forte na transição. Tem criado inúmeras oportunidades de golo. Contra o Sporting, tiveram imensas situações para traduzir em golo. E é muito forte a fechar a baliza e o passe atrasado."Na segunda parte, entrámos muito fortes, mas não foi um jogo muito bem jogado. Falhámos na decisão. Mostrámos grande eficácia defensiva e grande caráter. Face à energia despendida durante grande parte do jogo, tivemos de nos conter nos últimos 10 minutos. Aí, o jogo ficou perigoso. Senti que o jogo poderia pender para qualquer dos lados.""Perturbaram, mas não mexeram com a estratégia. A estratégia é inalterável com A, com B ou com C. A malta que jogou cumpriu o que foi pedido. Perturba mais a nível mental. É uma situação nova para nós e aconteceu perto do jogo. Cria alguma desconfiança. Ficamos a pensar se houve ou não houve contacto [com os elementos infetados].""Estou extremamente feliz por ele [Brian Araújo]. É um homem de grande caráter, que trabalha muitíssimo bem e tem muita qualidade. Gosto de gente que trabalhe e humilde. Ele personifica o jogador protótipo do Ricardo Soares: humilde, trabalhador e com qualidade. Não tive dúvidas em colocá-lo, apesar de ser o primeiro jogo dele pelo Gil Vicente. Fez uma boa exibição, mas não foi muito solicitado. Teve cruzamentos em que mostrou segurança. Ele deu toda a segurança, mas, para mim, não é surpresa", concluiu.