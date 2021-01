Ricardo Soares: «Não merecíamos nem queríamos o prolongamento»

O Gil Vicente apurou-se para os quartos-de-final da Taça de Portugal ao vencer, após prolongamento, o Ac. Viseu por 3-2. Na reação à partida, o treinador da equipa de Barcelos elogiou o adversário mas considerou justa a passagem dos gilistas à fase seguinte da prova.





"Entrámos fortes. Queríamos marcar primeiro. Fizemos uma pressão alta e intensa, mas encontrámos um adversário de que já estávamos à espera, organizado e com qualidade. Tinha uma motivação igual à nossa. Estávamos muito motivados. O jogo foi matreiro para nós. Quando estávamos por cima, o Ac. Viseu ia à frente e marcava golo. Reagimos energicamente e fizemos o 2-2. Mesmo antes dos 90 minutos, poderíamos evitar o prolongamento. Foi uma vitória justa, mas enalteço o grande trabalho do Ac. Viseu. Foi uma equipa com 'coração', que valorizou o nosso triunfo", referiu Ricardo Soares, em conferência de imprensa."O Ac. Viseu foi anormalmente eficaz, mas não lhes quero tirar o mérito, porque foram uma equipa muito bem organizada, tirando-nos espaço. Nós mantivemos a intensidade altíssima, e o Académico pagou caro a basculação intensa para fechar os espaços. Não merecíamos o prolongamento, nem queríamos o prolongamento. Agora, temos de recuperar para o jogo de domingo", acrescentou.O próximo desafio, contra o Marítimo, para Liga NOS, mereceu críticas do técnico gilista, atendendo aos períodos muito distintos de recuperação das duas equipas. "Acho inadmissível isto acontecer no futebol português [Gil Vicente ter pausa de três dias para o jogo do campeonato e o Marítimo seis]. O nosso adversário não vai encarar o próximo jogo com as mesmas armas do que nós. Não deveríamos ir a jogo no domingo, às 20h30. Foi um pormenor que não devia passar em claro. Acredito na Liga e nas pessoas que gerem o nosso futebol, mas temos de ter muito mais rigor e atenção. Deram-nos a escolher entre jogar [com o Ac. Viseu] na quarta ou na quinta. Eu poderia ter escolhido jogar na quarta, mas fomos jogar a Faro [para a Liga] no domingo e vínhamos de uma viagem longa. Como iríamos jogar para passar aos 'quartos', também queríamos preparar este desafio com cuidado", apontou Ricardo Soares."O Alaa Abbas vinha de uma paragem longa, com falta de ritmo. Temos vindo a integrá-lo. Ele tem qualidade, mas esteve muito tempo parado e veio para um país diferente. Ainda é difícil comunicar com ele, mas temos a paciência necessária para ele. Espero que ele também a tenha. É um atleta que nos pode dar muito."