Ricardo Soares: «O Benfica não estava à espera de um Gil Vicente tão forte»

O Gil Vicente foi este sábado ao Estádio da Luz surpreender o Benfica ao bater as águias por 1-2, em jogo da 27.ª jornada da Liga NOS, incutindo, assim, a quarta derrota dos encarnados esta temporada no campeonato.

No final da partida, Ricardo Soares mostrou-se, naturalmente, extremamente satisfeito pela conquista dos três pontos frente a um dos habituais candidatos ao título, elogiando a prestação dos seus jogadores e dedicando o triunfo aos adeptos.

"Sabíamos que íamos encontrar um Benfica extremamente forte, defensivamente mas com uma iniciativa ofensiva extremamente forte. Sabíamos que teríamos de tirar a bola ao Benfica, senão seria difícil jogarmos durante 90 minutos sempre em bloco baixo e atrás da linha da bola. O Benfica ficou desconfiado do jogo, não estava à espera de um Gil Vicente tão forte. Na segunda parte, a qualidade do Benfica encostou-nos lá atrás, mas demonstramos sempre uma consistência defensiva grande. Penso que é uma vitória justa", começou por dizer em declarações aos microfones da Sport TV.

"Nós trabalhamos incessantemente essa. Sabíamos que se eliminássemos essa primeira linha de pressão que íamos colocar o Benfica em pressão. Foi uma vitória muito sofrida, gostava de dedicar esta vitória aos nossos adeptos - os nossos jogadores também foram fantásticos - mas será para eles. Respondi a uma pergunta de um jornalista que me dizia que 30 pontos chegariam... nem 34 pontos chegam, quanto mais 30. Vai ser muito difícil mas vamos continuar a lutar pelo nosso objetivo", terminou.