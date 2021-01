Ricardo Soares: «O equilíbrio vai ser a nota dominante das equipas que lutam para não descer»

Com apenas uma derrota nos últimos sete jogos, o Gil Vicente prepara agora a visita ao Estádio de S. Luís para enfrentar o Farense. Na antevisão da partida, Ricardo Soares deixou elogios ao adversário, mas sublinhou a vontade da sua equipa em conquistar os três pontos.





"Esperamos um jogo equilibrado e difícil. O Farense tem qualidade, é bem orientado, é forte nas bolas paradas e tem bons jogadores. Apesar disso, vamos com intenção de conquistar pontos porque tentamos vencer todos os jogos em que entramos. Acreditamos no nosso processo e vimos de uma série boa, mas isso, quando entramos dentro de campo, não vale nada. Esperamos ser competentes para continuarmos a nossa caminhada, vamos à procura da vitória", começou por dizer.Os galos foram obrigados a trocar a dupla de centrais várias vezes nos últimos jogos devido à Covid-19. Apesar disso, o técnico garantiu que as rotinas estão incutidas de forma a que todos os jogadores possam responder com qualidade: "A equipa tem uma estabilidade e coesão defensiva enorme e isso demonstra a qualidade e capacidade dos jogadores. Penso que demos um salto qualitativo, mas ainda temos muito para crescer. O campeonato vai ser complicado e, à medida que as jornadas passam, os pontos vão valendo cada vez mais. O equilíbrio vai ser a nota dominante das equipas que lutam para não descer".Ricardo Soares concluiu dizendo que o Farense é uma equipa em que os resultados não acompanham a qualidade das exibições e olhando para aquilo que é a tabela classificativa neste momento. "Este ano vamos ter um campeonato com mais equipas a lutar pelos mesmos objetivos, houve um conjunto de equipas que não iniciaram da melhor forma. Isto vai traduzir-se num maior equilíbrio, mas neste momento a classificação não é importante, se se ganhar um jogo sobe-se logo seis lugares. Queremos continuar a conquistar pontos porque isso motiva toda a gente e ajuda-nos a atingir os nosso obejtivos", rematou.O embate entre o Farense e o Gil Vicente está agendado para as 15 horas deste domingo.