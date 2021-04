Ricardo Soares: «Pagámos caro a nossa ineficácia»

Ricardo Soares lamentou que o Gil Vicente não tenha conseguir pontuar frente ao Belenenses SAD.





O resumo do Belenenses SAD-Gil Vicente: golos, casos e outros lances O resumo do Belenenses SAD-Gil Vicente: golos, casos e outros lances

"Não conseguimos o mais importante e o que faz as equipas crescer, que é o resultado final. Na primeira parte, o jogo foi dividido nos primeiros 30 minutos e, a seguir, fomos superiores. Fizemos o golo e podíamos ter feito o 2-0, numa excelente oportunidade do Pedro Marques", começou por dizer o treinador do Gil Vicente, concluindo:"Na segunda parte, sofremos um golo de bola parada, num excelente golo do Afonso Sousa. Podíamos ter feito o 2-1, mas não fizemos e pagámos caro a nossa ineficácia. Numa bola totalmente controlada, acabámos por perdê-la, estávamos mal posicionados e o Belenenses SAD, como boa equipa que é, aproveitou."