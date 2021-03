Ricardo Soares promete Gil Vicente "ofensivo" em jogo "competitivo" com V. Guimarães

O treinador Ricardo Soares afirmou esta sexta-feira que o Gil Vicente quer jogar um "futebol ofensivo" e pontuar no terreno do Vitória de Guimarães, num jogo que espera "competitivo", referente à 23.ª jornada da Liga NOS.

Após os desaires das duas jornadas anteriores, frente a Tondela (1-0), num jogo em que competiu com menos um jogador desde os dois minutos, após expulsão de Rúben Fernandes, e a FC Porto (2-0), os jogadores gilistas estão "altamente motivados" para disputarem um "jogo apelativo", de "prender as pessoas à cadeira", perante um conjunto "que luta pela Europa" - é sexto classificado da tabela.

"Espero um jogo muito competitivo, com duas equipas a lutar pelos pontos. O jogo vai ser certamente com duas equipas a jogar ao ataque, a lutar pela vitória até ao último segundo. O Vitória é uma equipa forte, que, em casa, privilegia o futebol ofensivo. Vamos lá para lutar pela vitória, jogando um futebol ofensivo", disse, na antevisão ao desafio agendado para as 17:30 de domingo.

A formação de Barcelos ocupa o 16.º lugar, com 19 pontos, mais um do que o 18.º e último, Marítimo, e está "focadíssima" em garantir um triunfo que a impulsione para "uma classificação melhor", apresentando-se em Guimarães com "grande empenho" e "grande caráter", acrescentou o técnico.

O 'timoneiro' rejeitou ainda que os 'galos' possam colher alguma vantagem dos efeitos da derrota vimaranense na ronda anterior, frente ao rival Sporting de Braga (3-0), e assumiu estar a "preparar o jogo" para que "vá numa direção" que garanta pontos ao Gil Vicente.

"Uma equipa tenta anular a outra, uma equipa tenta-se sobrepor à outra. Acreditamos que podemos conquistar pontos em Guimarães. Sabemos que temos de estar a um nível altíssimo para os conquistar. Temos de criar desconforto ao Vitória, de sermos eficazes no ataque e de defender com qualidade", realçou.

Questionado ainda sobre as mudanças de treinador em várias equipas que lutam com os barcelenses pela permanência e a eventual pressão que pode sentir, Ricardo Soares disse sentir uma "estabilidade forte" num clube "muito organizado e com excelentes condições de trabalho" e mostrou-se convicto de que vai manter os minhotos na I Liga.

"Estamos a fazer o nosso trabalho. Tenho a certeza de que vamos ter uma luta titânica até ao fim do campeonato. As equipas vão sair e entrar nesta zona de desconforto, mas a minha convicção é a de que vamos ficar na I Liga portuguesa", afirmou.

O Gil Vicente, 16.º classificado da I Liga, com 19 pontos, defronta o Vitória de Guimarães, sexto, com 35, em jogo da 23.ª jornada, agendado para as 17:30 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.