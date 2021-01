Ricardo Soares quer surpreender o FC Porto e deixa mensagem a Jorge Jesus

Ricardo Soares não escondeu que a prioridade do Gil Vicente é o campeonato e a permanância na Liga NOS, mas admitiu que existe no balneário o sonho de ir o mais longe possível na Taça de Portugal, de preferência atingindo a final.





"Vencer, seja contra quem for, aporta sempre uma confiança importante. A equipa cresce muito mais com vitórias do que com derrotas. É assim o futebol. Chegamos aos quartos e temos responsabilidades também, que passam por dar o máximo e tentar que seja um grande jogo. Taça é festa e vamos a jogo com essa pequena responsabilidade. Ninguém entra para perder e tudo faremos para vencer e passar à próxima fase. Isto perante um adversário de muita qualidade, que é uma equipa virada para o ataque, com vertigem e sempre competitiva. O FC Porto não nos vai surpreender. Sabemos bem o que nos esperar. Os jogadores estão preparados para dar uma boa resposta. Um resultado positivo pode dar-nos aquela pontinha de confiança para conseguirmos melhorar", frisou Ricardo Soares, acrescentando que não tem sido fácil gerir as opções num plantel curto e em circunstâncias especiais."A nossa prioridade inequívoca é o campeonato. Queremos muito a permanência e o campeonato vai ser muito intenso e competitivo. Temos de ter em atenção vários fatores, como o nosso plantel ser curto e onde saíram cinco jogadores e entraram dois. Olhando às circunstâncias atuais com a Covid-19 mais cuidado devemos ter para não correr riscos. A seguir ao FC Porto temos o Paços e depois vamos ao Bessa. É dentro desta conjuntura que temos que colocar sempre os melhores em campo e os melhores serão os mais capazes de dar respostas ao pretendido", explicou o treinador, deixando no ar a possibilidade de fazer algumas poupanças no embate contra o FC Porto.A finalizar, Ricardo Soares fez questão de deixar uma mensagem importante sobre a atual situação que se vive em virtude da Covid-19, aproveitando para desejar as melhoras a Jorge Jesus. "Quero é jogar, não quero que isto pare, de maneira nenhuma. Vivemos uma situação anormal da pandemia e enquanto figuras do futebol devemos ser os primeiros a saltar para a frente da batalha. Já passei por problemas com a doença, hoje felizmente estou super bem e quero dar força a quem tem problemas e a quem pediu familiares e amigos. Aproveito também para deixar um abraço a Jorge Jesus, que possa recuperar rápido, e a todos os que estão na mesma situação. Não é um vírus que nos vai vencer", atirou.