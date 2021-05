Ricardo Soares: «Queremos chegar à Madeira e impor o nosso jogo»

Numa partida de extrema importância para as contas da permanência, o Gil Vicente defronta, esta quarta-feira, o Marítimo na Madeira. Na antevisão do encontro, Ricardo Soares deixou muitos elogios aos insulares, mas vincou a vontade da sua equipa em conquistar pontos.





"Vamos defrontar uma equipa que tem feito uma excelente recuperação. O Marítimo venceu quatro dos últimos cinco jogos pela margem mínima, aspeto que mostra que a equipa é eficaz a defender e que consegue segurar os resultados. Apesar disso, o nosso objetivo é chegar à Madeira e impor o nosso jogo. Dessa forma, vamos estar mais próximos de conquistar pontos", começou por referir.Dando os parabéns ao Gil Vicente, que completa 97 anos esta segunda-feira, e dizendo que este jogo apenas é decisivo porque é o próximo, o técnico não se mostrou especialmente preocupado por a sua equipa apenas ter marcado um golo nos últimos três jogos: "ÀS vezes essas situações não se explicam, nos últimos dois jogos enviámos três/quatro bolas ao poste, é um palmo de diferença. Mau é quando não criamos situações de finalização, que não é o nosso caso. Temos demonstrado muita qualidade ofensiva, é só uma questão de marcarmos o primeiro e depois os golos vão aparecer".Ricardo Soares concluiu referindo que, apesar de os galos terem mais pontos fora, o comportamento da equipa não se altera em função do palco do jogo nem do adversário e deixando muitos elogios a Vítor Carvalho, que tem sido titular na posição de médio-defensivo. "É um jogador que tem um talento muito interessante e uma grande margem de progressão. Tem uma capacidade de trabalho e uma humildade incríveis e nunca se esgota a esforços, qualquer treinador gosta de ter um jogador como ele. Aporta muita qualidade à equipa, tem uma boa condução, é forte no jogo aéreo e vai ser muito importante para nós no futuro", rematou.