Ricardo Soares: «Queremos conquistar pontos para atingirmos o nosso objetivo em definitivo»

O Gil Vicente está a um ponto de assegurar a permanência na Liga NOS - neste momento ainda pode ficar em lugar de playoff - e Ricardo Soares vincou a vontade de fechar as contas já nesta jornada, ainda que tenha deixado muitos elogios ao P. Ferreira.

"Penso que vai ser um excelente jogo. O Paços é a sensação do campeonato, é uma equipa bem orientada e tem feito jogos muito bem conseguidos. Sabemos disso, mas sabemos que estamos fortes, seguros e com confiança. O Gil Vicente entra em todos os jogos para vencer, não fugimos do nosso rigor. Queremos conquistar pontos para atingirmos os nossos objetivos em definitivo", começou por referir o técnico.

Defendendo que o facto de os castores estarem relaxado no 5º lugar não traz vantagens nem desvantagens à sua equipa, o técnico recusou a ideia de que o Gil Vicente esteja mais confiante só porque tem conseguido resultados positivos: "Não andamos ao sabor das derrotas ou das vitórias, estamos é focados em que a equipa possa evoluir para um nível superior. Queremos que os jogadores se valorizem, mas nunca esquecendo o objetivo de que o Gil Vicente vença e de assegurarmos a permanência. Houve uma altura em que os resultados não apareceram, mas estivemos sempre tranquilos e confiantes. Agora, penso que somos das equipas com mais pontos nas últimas jornadas e, num clube que luta pela manutenção, é sinal de que temos feito um trabalho extraordinário".

Ricardo Soares concluiu abordando o facto de na última jornada, que o Gil Vicente vai disputar em casa, haver público na bancada. "Não sou a pessoa certa para dizer se é injusto ou não. Acredito que a decisão foi ponderada e tomada em função da saúde pública. No entanto, fico mesmo satisfeito por podermos ter esses lados com os adeptos. É gratificante e motivador, espero que, dentro das normas, os adeptos compareçam. Nós jogamos por eles, os adeptos são o corpo dos clubes e espero estar à altura do desafio de lhes proporcionar alegrias", rematou.

A partida está agendada para as 19 horas desta sexta-feira.