Ricardo Soares: «Queremos tornar a nossa infelicidade numa revolta positiva»

Depois da eliminação na Taça de Portugal, frente ao FC Porto, o Gil Vicente regressa esta terça-feira aos jogos do campeonato, no caso frente ao P. Ferreira. Na antevisão do encontro, Ricardo Soares deixou muitos elogios ao conjunto pacense, mas sublinhou a vontade da sua equipa em sair da posição complicada (17º lugar) em que se encontra.





"Estou confiante porque sabemos da nossa qualidade e sabemos o quanto temos trabalhado, queremos alterar a nossa situação. Estamos numa posição em que não queremos estar e temos de sair dela. Vamos entrar com uma enorme ambição, temos tido alguma infelicidade e queremos torna-la numa revolta positiva para sairmos desta posição", começou por dizer o técnico.Confirmando a chegada de Pedro Marques ao clube por empréstimo do Sporting e deixando elogios a Paulinho, Ricardo Soares explicou depois o que espera em concreto do P. Ferreira: "Este Paços está a fazer um campeonato extraordinário. A equipa entende muito bem todos os momentos do jogo, sabe fazer pressão alta, média ou, se a situação assim o exigir, sabe defender em bloco baixo e é eficaz na saída de bola. Estamos preparados para isso, a posição em que estamos não é justa e só vencendo podemos alterar isso".O técnico explicou ainda de que forma a chegada de Pedrinho oferece todo um novo leque de opções ao meio-campo. "Nós temos bons médios, mas a chegada do Pedrinho dá-nos experiência e permitiu-nos ter uma grande versatilidade em termos de lugar onde podemos usar os diferentes jogadores. O João Afonso dá-nos todas as garantias, mas vamos ter muitos jogos e temos de fazer uma gestão cuidadosa. Podemos pegar no Claude e colocá-lo mais. Ele é um jogador fantástico e cumpriria se eu o colocasse a jogar a 6, 8, 10 ou até a lateral-direito", reiterou, comentando por fim as trocas de treinadores que têm acontecido nos últimos dias no futebol português: "Quando viemos para esta profissão sabíamos desta realidade. Este é um ano atípico, às vezes estamos a preparar a equipa com base num jogador em específico e depois aparece um teste positivo à Covid-19. Para além disso, estamos a jogar muitos jogos seguidos. É complicado, mas sabemos que a realidade é assim. Isto é para os mais competentes e, dentro disto, temos de tentar ser competentes".O embate entre o Gil Vicente e o P. Ferreira, que se vai disputar no Estádio Cidade de Barcelos, está agendado para as 20h15.