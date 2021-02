Ricardo Soares: «Queremos transportar-nos para aquele que é o nosso objetivo na classificação»

Depois do triunfo frente ao Santa Clara, o Gil Vicente prepara-se agora para enfrentar o Tondela. Na antevisão da partida, Ricardo Soares começou por sublinhar a importância que a última vitória teve em termos de confiança para a sua equipa.





"Quando ganhamos acresce confiança e motivação à equipa e o treino mais intensidade. Tivemos uma boa semana de treinos, os jogadores empenharam-se e foi importante voltarmos a treinar juntos. Queremos ter uma consistência de resultados que nos transporte para aquilo que é o nosso objetivo em termos de classificação. Nas vitórias, o crescimento das equipas é muito superior. Nas derrotas há pouco acreditar naquilo que é o processo de jogo. Apesar disso, temos consciência de que as vitórias só acontecem se formos competentes. Tínhamos vindo a cometer alguns erros de pormenor e de concentração; na semana passada não os tivemos e o resultado foi logo diferente", começou por referir o técnico.Apesar disso, Ricardo Soares não deixou de fazer vários elogios ao adversário deste domingo: "O Tondela é uma equipa muito forte em casa, tem 20 pontos na condição de visitado e venceu os últimos quatro jogos no seu terreno. Isto é sinal de que fazem do fator casa um trunfo importante, sabemos que é uma equipa perigosa principalmente nas transições porque tem jogadores rápidos na frente, como o Agra e o Murillo. Para além disso, o meio-campo é trabalhador e toma boas decisões. No entanto, mais importantes do que o Tondela é a minha equipa. Temos aproveitado os treinos que temos tido e vamos com o objetivo de conquistar pontos, sabendo que uma vitória é muito importante para nós".O treinador dos barcelenses concluiu dizendo que a chegada de jogadores como Pedrinho e Paulinho foi uma mais-valia para criar competitividade dentro do plantel.