Ricardo Soares: «Queríamos quebrar a espiral de derrotas»

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, considerou positivo o empate diante do Farense.





"Considero um ponto importante. Queríamos muito ganhar, mas encontrámos uma equipa muito agressiva e muito forte no duelo, o que dificultou a segunda parte. Na primeira parte, fizemos um bom jogo. Circulámos bem a bola e tivemos várias oportunidades de golo. Poderíamos ter chegado ao intervalo a vencer por um ou dois golos de diferença, mas não fizemos. Na segunda parte, o jogo estava equilibrado e não foi tão bem jogado. As duas equipas caíram fisicamente. Os jogadores queriam [mais], mas faltava aquela intensidade e aquela confiança. Houve uma altura em que o jogo ficou perigoso para nós e para o Farense. Poderíamos ter feito o golo, mas o Farense também. Queríamos vencer, mas o resultado é justo", analisou o técnico dos gilistas, em conferência de imprensa."Nos últimos jogos, tínhamos realizados boas exibições, com resultados enganadores, e queríamos quebrar a espiral de derrotas, que é importante na Liga NOS. Era importante somar pontos. Queríamos ganhar e marcar primeiro. O nosso plano era marcar primeiro e subir as nossas linhas, mantendo-os [Farense] longe da nossa área. Não foi possível. Na segunda parte, tínhamos de ser inteligentes. Vínhamos de um jogo em que perdemos", acrescentou Ricardo Soares."O Pedro Marques [substituído 36 minutos, por Samuel Lino] dá-nos um conjunto de coisas fantásticas. Tão depressa recebe a bola orientada, como pede a bola na profundidade. Interpreta muito bem a ideia de jogo coletiva. Depois da saída dele, perdemos alguma capacidade ofensiva, ainda para mais contra este adversário, muito agressivo no duelo. O Samuel Lino não é tão forte no duelo, apesar de ser um excelente jogador. Mas também é preciso ver que o Farense recuava quando perdia a bola, para nos tirar a profundidade".