Ricardo Soares recorda Vítor Oliveira: «Dizia o que pensava sem atropelar ninguém»

Ricardo Soares assumiu há poucas semanas um cargo que na temporada passada pertenceu a Vítor Oliveira. Foi com emoção visível no rosto que o treinador do Gil Vicente recordou "um amigo", falecido ontem aos 67 anos.





"As primeiras palavras vão para a família do Vítor. O Vítor deixa um legado impressionante e o que devo destacar dele, que era um amigo pessoal, é a liberdade de expressão. Disse sempre o que pensava sem atropelar ninguém, com uma elevação incrível. Todos devíamos pensar em ser diretos e frontais, mas sem ser mal criados e sem criar situações que não nos levam a lado nenhum. Foi um dia triste para mim, para o futebol e para toda a sociedade", afirmou Ricardo Soares.Isto depois de um jogo que os galos venceram por 2-0, perante o Rio Ave. A vitória foi dedicada a Vítor Oliveira. "A vitória é para ele e para a família, em nome do grupo e dos adeptos do Gil Vicente", afirmou Rúben Fernandes, capitão da equipa gilista.