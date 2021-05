Ricardo Soares renova com o Gil Vicente até 2023

Depois de ter conduzido o Gil Vicente ao 11º lugar da Liga NOS, fazendo uma campanha globalmente tranquila, Ricardo Soares acertou a renovação de contrato com o clube minhoto. O técnico fica assim ligado aos barcelenses até 2023.





Chegado aos galos em novembro de 2020, o treinador assinou um contrato válido até ao fim da época que agora finda, estando ainda contemplado mais um ano de opção. Apesar disso, o representante do técnico esteve reunido com a direção do Gil Vicente esta sexta-feira e a extensão de contrato acabou por se acertar para os próximos dois anos.Em 31 jogos à frente do Gil Vicente, Ricardo Soares somou 12 triunfos. De resto, as sete vitórias alcançadas fora de portas no campeonato são um recorde na história do clube barcelense.