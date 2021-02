Ricardo Soares: «Resultado não é justo e penaliza-nos em demasia»

Ricardo Soares lamentou a derrota do Gil Vicente na receção ao Paços de Ferreira e considerou que o primeiro golo afetou a equipa.





"O [primeiro] golo, da forma como foi, atendendo ao momento que o Gil Vicente atravessa, criou uma instabilidade muito grande. Se criou instabilidade, fruto de ser um erro não forçado, por outro lado encheu de confiança uma equipa que já trazia enorme confiança [para este jogo]. Demorámos a entrar no jogo, mas não perdemos o equilíbrio na totalidade. Noutro erro incompreensível, sofremos o segundo golo. O nosso jogador não calculou bem a [trajetória] da bola. Na segunda vez que o Paços vai à nossa baliza, marca, embora estivesse melhor do que nós", começou por analisar, em conferência de imprensa"."Entrámos muito bem na segunda parte e encostámos o Paços [de Ferreira] lá atrás. Aí fomos Gil Vicente. A equipa manteve o equilíbrio emocional e jogou mais à frente, mas o golo apareceu muito tarde. O resultado não é justo. Penaliza-nos em demasia. A confiança não abunda, mas não tenho dúvidas de que a equipa vai fazer um campeonato tranquilo", acrescentou o técnico do Gil."Pretendi precisamente que a segunda parte fosse aquilo que foi [ao não 'mexer' na equipa após o intervalo}. Dei tranquilidade aos meus jogadores, que não estavam a fazer um bom jogo. Perceberam que tivemos dois erros não forçados. Mas também perceberam que nunca podemos perder a nossa identidade. Conheço bem o grupo e sabia bem a resposta que eles iam dar.""Dentro destes jogadores, temos de fazer mais. Os jogadores têm de estar mais concentrados. Não podem cometer erros inadmissíveis. Tenho de arranjar forma que eles não cometam erros primários. Temos de vestir o 'fato-macaco', porque somos uma das quatro ou cinco equipas na luta e não estamos na posição em que queríamos".

Ausências



"Temos muita gente importante de fora, como o Miullen, o Antoine [Léautey] e o Ygor Nogueira, que penso ter uma mialgia no gémeo. E chegaram alguns jogadores de qualidade, que vão acrescentar valor à equipa. Na segunda parte, fomos uma equipa com crença, qualidade contra uma equipa a fazer um campeonato extraordinário."